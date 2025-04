Villa San Giovanni, Forza Italia: “visione distorta della politica da parte del Sindaco, chiediamo l’intervento del Prefetto”

StrettoWeb

“Il gravissimo attacco ai partiti, ai consiglieri di minoranza ed a tutti coloro che sostengono la nostra attività di controllo della “disamministrazione” Caminiti rappresenta un grave colpo alla democrazia ed alle forme associative, quali quelle partitiche, che non può lasciarci inermi”. E’ quanto afferma il Coordinamento Comunale di Forza Italia Villa San Giovanni. “Saremo costretti a rivolgersi a sua Eccellenza il Prefetto, alla quale chiediamo un suo autorevole intervento, a causa di una interpretazione distorta della democrazia e delle sue forme di rappresentazioni da parte del gruppo consiliare “Città in Movimento” che intende limitare, con queste sue interpretazioni fantasiose della realtà cittadina, cerca di limitare il dissenso democratico della cittadinanza e del centro destra in generale che, con la propria presenza continua e costante alle esigenze della cittadinanza, sta cercando di colmare quel vuoto che irreparabilmente si sta creando tra amministratori e amministrati. Come Forza Italia, assieme all’intero gruppo consiliare, intendiamo dire basta a questo modo di fare”, rimarca la nota.

“Basta all’arroganza politico-amministrativa”

“Intendiamo dire basta all’arroganza politico-amministrativa che questa squadra di governo, con Sindaco in testa, attuano tutti i giorni attraverso commissioni e consigli comunali convocati senza il giusto supporto documentale da parte degli uffici e dei pareri prescritti per legge. Siamo stati costretti in passato ad autosospenderci dalle Commissioni e se questo modus operandi continuerà in modo indisturbato da parte dell’Amministrazione Comunale in carica, saremo costretti a farlo ancora una volta. Appaino assolutamente pretestuosi gli attacchi che il Sindaco rivolge ai nostri consiglieri che, impossibilitati a svolgere il proprio ruolo in seno alle commissioni, vengono tacciati di mancata partecipazione ai lavori delle stesse, quando tutto ciò è determinato da una mancanza di trasparenza amministrativa, da un mancato coinvolgimento nei processi di formazione dei singoli provvedimenti delle commissioni stesse che vengono portati “al tavolo dei lavori” solo all’ultimo momento e per chiederne una votazione o un contributo in termini di idee senza preventivamente arricchire il dibattito attraverso attività preliminari e conoscitive delle decisioni da assumere”, spiega la nota.

“Vi è sempre stato il coinvolgimento della minoranza consiliare”

“Alla maggioranza che addirittura ci ricorda momenti storici in Città rispetto ad assetti politici passati che sono stati premonitori di realtà politiche nazionali, ricordiamo con altrettanta enfasi che da sempre, in qualsiasi amministrazione di qualsiasi colore politico, vi è sempre stato il coinvolgimento della minoranza consiliare e dei partiti nelle fasi decisionali delle grandi opere o dei grandi avvenimenti politici amministrativi che hanno segnato il futuro della nostra Città. In tal senso l’approvazione delle misure relative all’istituzione dell’ecopass, la commissione ponte e piano strategico, l’approvazione unanime del progetto di riqualificazione del lungomare cittadino hanno rappresentato esempi lampanti di coinvolgimento partitico, politico e amministrativo tra forze di maggioranza, in questi casi il centro destra cittadino e di minoranza che hanno segnato pagine importanti della nostra Città, così come l’approvazione dell’accordo di programma ove a governare era il centro sinistra cittadino che, grazie al supporto delle rappresentanti politiche di centro desta governative, si è risusciti a ripristinare finanziamenti fondamentali per il territorio. Tutto ciò sembra oramai un qualcosa di lontano”, sottolinea la nota.

“Visione distorta della politica da parte del Sindaco”

“Una visione distorta della politica da parte del Sindaco in particolare e del suo gruppo di maggioranza, con il Sindaco Caminiti che a giorni alterni apre al dialogo con i partiti, come avvenuto in occasione del suo intervento all’inaugurazione di una nuova sede politica in Città, per poi solo dopo 24 ore scatenarsi contro quegli stessi partiti e verso i loro massimi rappresentanti. In tale contesto la Città viene colpita, nelle sue massime rappresentazioni associative, quali i partiti anche di diversa estrazione politica che, per la sola “colpa” di non condividere i disastri amministrativi in atto della Giunta Caminiti vengono colpevolizzati e ne viene offesa la loro stessa esistenza in vita. Sino a quando tutto ciò sarà consentito? Siano a quando quest’amministrazione frutto di un momento di difficoltà dei partiti stessi e loro stessi figli, parenti e affini di esponenti politici che da sempre hanno dato vita e pensiero alle attività dei partiti, continuerà con simil arroganza ad offendere cittadini, istituzioni partitiche e associazionistiche che non condividono il loro operato?“, evidenzia la nota.

“Città in Movimento demonizza i partiti”

“Anche la semplice partecipazione ad un momento di protesta civile delle famiglie, confuse e in totale disagio a causa degli sballottamenti scolastici derivanti dagli sciagurati provvedimenti amministrativi della Giunta Caminiti, viene vista dal gruppo consiliare “Città in movimento” come un pretesto per demonizzare i partiti, o forse i singoli componenti che li rappresentano, rei a loro dire di aver amministrato in passato e quindi non meritevoli di possibilità di esporre le proprie idee. Preso atto di tale metodo assolutamente anticostituzionale che intende portare avanti l’Amministrazione Caminiti con il suo gruppo di maggioranza, esprimiamo massimo e totale dissenso a tale stato di cose nell’auspicio che tutte le forze politiche cittadine, nell’avvertire questo stato di “disagio istituzionale” dicano basta a tutto ciò, perché non è oltremodo consentito offendere le garanzie Costituzionali che vedono nei partiti e nei suoi massimi rappresentanti una forma di tutela delle istanze dei cittadini, elettori e amministrati di qualsiasi comunità. A Villa San Giovanni, tutto ciò sembra non più possibile. Ma riportando un tema tanto usato da Sindaco e gruppo “Città in Movimento”, è arrivato il momento di dire “insieme si può” evitare tutto ciò”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.