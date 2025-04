A Villa San Giovanni l’evento di beneficenza “Aperinblu – Uno Chef per Amico” | INFO

StrettoWeb

Sarà la suggestiva cornice di Villa Le Ginestre, nel Comune di Villa San Giovanni, ad ospitare l’evento di beneficenza “Aperinblu – Uno chef per amico”. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, è in programma per domenica 27 aprile a partire dalle ore 16. Sarà un appuntamento che unisce il piacere della convivialità e un’organizzazione dedicata al divertimento dei bambini ad un fine nobile. Quello di raccogliere fondi destinati a finanziare il centro estivo della Cooperativa Sociale “Intorno a me 1000 colori”, impegnata sul territorio a supporto dei bambini con disturbi del comportamento e delle famiglie. Una realtà che da anni si prende cura dell’infanzia con progetti educativi e riabilitativi dedicati ai più piccoli.

“Aperinblu – Uno chef per amico” avrà come protagonista in cucina il noto chef Enzo Cannatà. Sarà lui, assieme a tutto il suo staff, a preparare un aperitivo gourmet con cui sarà deliziato il palato di tutti i partecipanti. Quello che si vivrà sarà un pomeriggio di divertimento a trecentosessanta gradi per i bambini. Sono previste una serie di attività ludico-ricreative destinate a regalare ai più piccoli un pomeriggio da ricordare. Potranno, infatti, cimentarsi in un laboratorio di cucina pensato per loro, ma anche nell’arte pasticcera. Lo faranno con i maestri artigiani dell’Apar di Reggio Calabria.

Per tutti i partecipanti divertimento assicurato con balli e musica. Ogni partecipazione sarà un contributo concreto a più sostenibile per tante famiglie l’appuntamento con il centro estivo dell’associazione. Si creerà per tanti bambini l’opportunità di vivere tante giornate di gioco, crescita e socializzazione Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 392 2928518. I biglietti possono essere ritirati presso la Cooperativa Intorno a me 1000 colori (Via Bruno Buozzi 245, Palmi (Rc) o Temporary Work (Via Pio XI 146, Reggio Calabria). I posti sono limitati.

