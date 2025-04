Villa San Giovanni, enormi voragini in una delle strade più trafficate: “il sindaco non passa mai di là? Si deve aspettare l’incidente?”

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb ha segnalato, attraverso una serie di immagini, lo stato in cui versa una delle strade principali di Villa San Giovanni, Via Zanotti Bianco, nello specifico tra l’uscita dall’autostrada e l’ingresso del centro commerciale. Il tratto, contrassegnato da enormi voragini, è molto trafficato, con presenza di scuole, banche, negozi ed uffici.

“Da giorni si sono aperte buche profonde nella superficie stradale. Pericolose per le auto e soprattutto per i motociclisti in transito. La beffa è data dal cartello che un paio di giorni è presente sul posto di fantomatici ‘lavori in corso’, ma nessun lavoro è visibile e le buche sono ben presenti e pericolose. Chi deve intervenire? Il sindaco del Comune di Villa e gli altri amministratori locali non passano mai da lì? Si aspetta l’incidente?”, si chiede il lettore. In alto la gallery con tutte le immagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.