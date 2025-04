Il vicepremier Tajani rieletto vice presidente del Partito Popolare Europeo

StrettoWeb

Il vicepremier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, è stato rieletto dal Congresso del Partito Popolare Europeo vicepresidente del partito: è risultato il secondo più votato dei 10 vice eletti, dietro solo al finlandese Petteri Orpo. Il congresso si sta svolgendo in Spagna e precisamente a Valencia e la delegazione italiana è sicuramente grande protagonista.

Occhiuto: “congratulazioni a Tajani”

“Congratulazioni ad Antonio Tajani, rieletto dal Congresso del Partito popolare europeo, in corso a Valencia, vice presidente del Ppe, ruolo che ricopre ininterrottamente dal 2002. Siamo orgogliosi dell’autorevolezza del nostro segretario nazionale, che raccoglie quanto di buono seminato in tanti anni di impegno intenso e costante nelle Istituzioni Ue. Un grande riconoscimento per lui, secondo più votato, una bella affermazione anche per tutta Forza Italia.

A lavoro per costruire un’Europa più forte e protagonista”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, presente a Valencia per partecipare ai lavori del Congresso del Partito popolare europeo.

La soddisfazione di Gentile

“Orgogliosi della riconferma di Antonio Tajani alla vicepresidenza del Partito Popolare Europeo, la grande famiglia dei moderati europei di cui Forza Italia è parte essenziale. Una rielezione meritatissima che conferma ancora una volta le sue straordinarie capacità di guida, visione e mediazione. Tajani è l’uomo giusto per rappresentare con alto profilo e grande autorevolezza l’Italia e il PPE nelle sfide decisive che attendono l’Europa”. Così in una nota il deputato di Forza Italia e membro della Commissione Affari Costituzionali, Andrea Gentile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.