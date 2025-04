Vibo Valentia, resti umani trovati in un terreno: si sospetta siano di un anziano scomparso

StrettoWeb

Rinvenuti resti umani in un fondo agricolo a Limbadi, nel Vibonese. A fare la macabra scoperta, due uomini che stavano lavorando nei campi e che hanno allertato immediatamente i carabinieri. I resti potrebbero appartenere, verosimilmente, a Nicola Schimio, 79 anni, scomparso nel nulla circa un anno e mezzo fa. L’uomo si era allontanato da casa a settembre 2023 e da allora di lui non erano avute più notizie. Il ritrovamento è avvenuto nel terreno di proprietà di alcuni parenti dell’anziano scomparso. Tuttavia, saranno le ulteriori indagini dei carabinieri, guidati dal colonnello Luca Toti, ad accertare, attraverso gli opportuni esami del Dna, che si tratti proprio di Schimio. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna pista.

