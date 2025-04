Il vento di Scirocco ferma gli aliscafi, disagi a Reggio e Messina: e c’è chi non vuole il Ponte… | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Può il traffico navale essere paralizzato a causa del vento? Sì, chi vive a queste latitudini lo sa bene. Il forte vento di Scirocco che imperversa sullo Stretto in queste ore ha imposto lo stop agli aliscafi. Forti disagi fra Reggio Calabria e Messina, centinaia di viaggiatori si sono ritrovati con una brutta sorpresa e la fastidiosa necessità di trovare una soluzione al più presto. E domani si rischia il bis. Stretto paralizzato per due giorni. Sembra assurdo nel 2025. Probabilmente il vento non lo riusciremo a controllare ancora per un po’ di anni… i trasporti invece sì.

Il problema non è il vento, quanto l’effetto che ha sul mare che rende impossibile viaggiare tramite gli aliscafi. In un mondo normale, con un ponte che possa collegare due lembi di terra, necessità che gli uomini hanno imparato a soddisfare da secoli, questo problema non si porrebbe: con il Ponte sullo Stretto non ci sarebbe alcun disagio anche in situazioni come quella attuale e chiunque potrebbe attraversare il mare (a quel punto, non più un problema) passando da Reggio Calabria a Messina in poco tempo e in totale sicurezza.

