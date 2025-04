Il Venerdì Santo in Sicilia: alla scoperta delle tradizioni e dei riti più suggestivi

StrettoWeb

Durante la Settimana Santa le varie città della Sicilia accolgono le particolarissime rappresentazioni religiose dedicate alla rievocazione e commemorazione della Passione, della Morte e delle Resurrezione di Gesù Cristo. In alcune località le celebrazioni raggiungono un livello di spettacolarità tale da creare un’atmosfera di lutto e di dolore assolutamente coinvolgente. In quasi tutte le città dell’Isola, il Venerdì Santo, ci sono riti molto antichi che creano tanta suggestione.

Palermo

Spettacolare, considerando anche la perfetta organizzazione dal di vista logistico, è il del Venerdì Santo a Palermo, dove si svolgono ben 14 processioni a cui si aggiungono quelle di carattere parrocchiale, tutte composte dalla Vergine al seguito di un simulacro del Cristo Morto giacente in una bara.

Caltanissetta

Spettacolare è anche il Venerdì Santo nella città di Caltanissetta. Questo giorno di dolore e lutto si caratterizza per la processione del “Signore della Città”, un piccolo crocifisso ligneo risalente al XV secolo, oggetto di grande venerazione da parte dei nisseni.

La processione è accompagnata dai ladanti , uomini scalzi che indossano una tunica viola.

Trapani

Anche a Trapani, da oltre 400 anni, si svolge una particolarissima processione religiosa in commemorazione del Cristo. Di origini andaluse, il corteo del Venerdì Santo si compone di 20 Gruppi Sacri che, alle 14 in punto, danno il via alla processione che si conclude solo ventiquattro ore dopo.

Ispica

Anche il Venerdì Santo ad Ispica, in provincia di Ragusa, è paarticolare. In questa giornata si assiste alla processione del “Cristo alla colonna”. In passato un gruppo di fedeli a torso nudo e col capo cosparso di spine, chiamati flagellanti, si percuotevano le spalle con vari materiali, tra cui corde, vetro e chiodi.

Castroreale

Anche la piccola a Castroreale vive con particolare enfasi le tradizioni religiose pasquali. Durante il Venerdì Santo occupa il posto principale “U Signuri longu”, un imponente crocifisso trasportato in spalla da una folta schiera di seguaci.

San Fratello

Folcloristica, bizzarra e altrettanto partecipata è la cerimonia del Venerdì Santo a San Fratello, in provincia di Messina, durante la quale gruppi di persone scorrazzano per il borgo suonando trombe ed indossando un costume caratteristico detto appunto da “Giudeo”.

