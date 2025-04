Vasco Rossi, il bellissimo messaggio che coinvolge anche il Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Ha 73 anni. Forse è ancora un po’ presto per mettersi a guardare i cantieri, con le braccia incrociate dietro le schiena. E poi, si sa, la sua grande energia rock non lo permetterebbe. Vasco Rossi, però, è stato invitato a supervisionare il sollevamento di un enorme gru di un vecchio ponte di ferro a Castellaneta Marina (Taranto), e ne ha approfittato per lanciare un bellissimo messaggio sui social legato ai ponti. Indirettamente, anche se non lo cita, al Ponte sullo Stretto. Perché quando si parla di ponti, si parla di unione.

“Costruire dei ponti… non dei muri. Sono stato invitato come supervisore simbolico ad assistere al momento ..dello spettacolare sollevamento da parte di una enorme Gru di un vecchio ponte di ferro della ferrovia che andrà sostituito. Sono rimasto incantato di fronte a questa straordinaria dimostrazione di perizia, potenza e precisione. Kom…plimenti a tutti gli addetti ai lavori”, ha scritto.

Restando in tema di Ponte sullo Stretto e di artisti italiani, non sono invece da dimenticare le incredibili prese di posizione di Renato Zero e Piero Pelù, schieratisi apertamente contro l’opera la scorsa estate nel corso dei rispettivi concerti a Messina e a Roccella. Da Vasco Rossi, però, un messaggio di fratellanza, unione, modernità. “Costruire dei ponti, non dei muri”.

