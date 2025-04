Val Gallico, Corapi: “Bianco? Sfida importante per entrambe”

StrettoWeb

Dopo una lunga sosta, il Val Gallico Calcio è pronto a tornare in campo per il rush-finale del torneo di Promozione. Due gare separano la fine della regular-season e che potranno essere decisive per la corsa ai play-off. Domenica, ad Ardore contro il Bianco, la compagine gallicese cerca punti importanti. A fare il punto in vista del prossimo turno è il tecnico Francesco Corapi. “Una lunga pausa che ci è servita per recuperare energie fisiche e mentali, ma anche qualche infortunato. Due settimane di lavoro in serenità con i ragazzi che hanno spinto e si sono pure divertiti. Ho tentato di farli ‘staccare’ mentalmente, e devo dire che abbiamo lavorato molto bene. Sono soddisfatto, tra l’altro abbiamo recuperato quasi tutti, a parte Lavilla“.

“Partita importante per entrambe. Giocheremo contro una squadra che tra gennaio e febbraio ha fatto bene e, pur avendo rallentato dopo, sono certo che troveremo comunque una compagine che tenterà di centrare gli ultimi punti salvezza. Sarà una bella partita, anche perché si affrontano i due bomber del girone”.

“Domenica servirebbe una vittoria per blindare i play-off e magari guadagnare anche qualche posizione, dovessero arrivare risultati dagli altri campi, per noi positivi. A prescindere dalle altre, però, noi dobbiamo pensare a fare risultato per guadagnare la certezza degli spareggi per la promozione”.

