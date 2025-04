Gli USA rimarranno nella NATO? La risposta di Rubio e l’isteria internazionale | VIDEO

StrettoWeb

Dopo le recenti critiche di Donald Trump alla NATO, in particolar modo al sostegno economico spropositato che gli USA hanno fornito all’organizzazione nel corso degli anni e l’invito a una migliore distribuzione delle spese per la difesa interna, in modo tale da non gravare solo sull’America, si è diffuso il timore che gli Stati Uniti possano abbandonare l’alleanza atlantica.

Il segretario di Stato Rubio è intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda dichiarando: “gli USA sono attivi nella NATO come non mai. Parte di questa isteria e iperbole che vedo sui media globali e su alcuni media nazionali americani sulla NATO è ingiustificata. Il presidente Trump ha chiarito che sostiene la NATO, noi rimarremo nella NATO“.

"Resteremo nella Nato?": la risposta di Rubio

