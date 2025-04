Università di Messina: importante evento con il prof. Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte Costituzionale

StrettoWeb

Lunedì 5 maggio, alle ore 16.30, l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina ospiterà un incontro di studi dal titolo “Libertà ed Eguaglianza”. Dopo i saluti istituzionali introdurrà l’evento il prof. Antonio Saitta, Ordinario di Diritto Costituzionale. La lezione sarà tenuta dal prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte Costituzionale.

La grande esperienza e lucidità del professore, rendono l’occasione imperdibile per tutti, e in particolare per gli insegnanti, che sono tutti i giorni a contatto con gli studenti, futuri cittadini responsabili. Prevista anche la diretta streaming dell’iniziativa.

