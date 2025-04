Unime ricorda di Sara Campanella con una fiaccolata

StrettoWeb

Giovedì 3 aprile, alle ore 19.30 con partenza prevista dal Cortile del Rettorato in Piazza Pugliatti, prenderà avvio una fiaccolata in ricordo di Sara Campanella, studentessa del CdS in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università di Messina, vittima di femminicidio. L’iniziativa, organizzata dall’Ateneo peloritano unitamente a tutte le Associazioni studentesche ed in collaborazione con il Comune di Messina, coinvolgerà la Comunità accademica ed è aperta a tutti i cittadini che vorranno prenderne parte.

Dopo un momento di riflessione nel Cortile, il corteo si muoverà fino a Piazza dell’Unione Europea, sede del Municipio della città dello Stretto.

