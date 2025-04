UniMe Open Day 2025, registrate oltre 4.000 presenze

StrettoWeb

Si è conclusa oggi la due giorni dedicata all’UniMe Open Day, rassegna annuale dell’orientamento universitario organizzata dall’Ateneo peloritano con l’obiettivo di aiutare gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado a scegliere consapevolmente il proprio futuro accademico e professionale. L’evento 2025 si è svolto presso il Polo Annunziata dell’Università di Messina ed ha visto impegnati tutti i Dipartimenti universitari, i Centri, gli studenti-tutor e le Strutture d’Ateneo che hanno accolto oltre 4.000 studenti provenienti dalle scuole cittadine, dalla provincia messinese e dalla vicina Calabria.

I partecipanti sono stati guidati alla scoperta delle numerose opportunità di studio, tirocinio, crescita personale e professionale che l’Università offre. Gli studenti, inoltre, hanno partecipato a percorsi laboratoriali, esperimenti interattivi e simulazioni ed hanno potuto visitare le strutture bibliotecarie, nonché gli impianti sportivi della Cittadella universitaria.

Le spiegazioni del Rettore

“In queste due giornate – ha detto il Rettore – UniMe ha presentato la sua offerta formativa ottenendo un ottimo riscontro in termini di partecipazione, con oltre 4.000 presenze registrate. Desidero ringraziare tutti i Dipartimenti, i colleghi docenti che si sono impegnati a che ciò si potesse realizzare e tutto il personale tecnico-amministrativo che ha lavorato in sinergia per questa edizione di UniMe Open Day. La risposta delle Scuole del nostro territorio, ma anche di quelle giunte dalla provincia e dalla Calabria, è stata straordinaria, in questi giorni abbiamo voluto approfondire con loro i temi cruciali dell’orientamento. Oltre all’offerta formativa non sono mancati i laboratori e le simulazioni, con aree dedicate come quella della sala parto virtuale ma non solo, dove i ragazzi hanno potuto osservare le opportunità pratiche che il nostro Ateneo offre loro”.

Le parole di Germanà

“Abbiamo vissuto due giorni davvero importanti – ha aggiunto il Prorettore al Diritto allo Studio, prof. Antonino Germanà – che hanno visto i giovani assoluti protagonisti di questo UniMe Open Day. Dopo le edizioni al Polo Centrale ed a quello di Papardo, abbiamo cambiato la location con la volontà di far conoscere altre strutture della nostra Università a coloro i quali saranno i nostri futuri studenti. L’Open Day, in questo 2025 leggermente anticipato a livello di tempistiche, è stato preceduto da tanti piccoli eventi nell’arco di tutto l’anno accademico che testimoniano un percorso in itinere per quanto riguarda la fondamentale attività dell’orientamento universitario. Sono certo che i ragazzi hanno potuto trarre molti spunti ed altrettante idee da queste di giornate di festa vissute in Ateneo”.

“Soddisfatti di queste due giornate”

“Siamo molto soddisfatti di queste due giornate – ha commentato il Delegato alla Promozione e sviluppo dell’offerta formativa sul territorio, prof.ssa Cinzia Ingratoci – nel corso delle quali le Scuole hanno risposto con entusiasmo e partecipazione. Le oltre 4.000 presenze di quest’anno, che comprendono anche i ragazzi di alcuni Istituti calabresi, rappresentano un grande traguardo anche in ragione delle difficoltà dovute al meteo ed al forte vento di questi giorni. L’offerta formativa dell’Università di Messina si è arricchita di nuovi Corsi di Laurea nel nuovo anno accademico, per rispondere alle esigenze territoriali, alle richieste del mondo del lavoro ed accompagnare i giovani nelle loro scelte con la più ampia consapevolezza possibile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.