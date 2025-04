L’Ungheria è pronta a uscire dalla Corte penale internazionale

StrettoWeb

L’Ungheria sarebbe pronta a uscire dalla Corte penale internazionale (Cpi). L’annuncio è stato dato dal ministro della giustizia Bence Tuzson in una riunione a porte chiuse con alcuni diplomatici. La bozza della risoluzione parlamentare che autorizza il governo ad avviare la procedura di uscita sarebbe già stata preparata. La notizia ha iniziato a circolare con insistenza nel giorno in cui a Budapest è atteso Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, sul quale pende un mandato di arresto della Cpi.

L’Ungheria ha dichiarato che non avrebbe dato seguito al mandato della Corte, così come l’Italia e altri Paesi che non ritengono giusto arrestare Neyanyahu sul quale pendono accuse di crimini legati all’offensiva militare nella Striscia di Gaza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.