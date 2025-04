UNARMA: “l’inaugurazione della Caserma di Limbadi è un segnale concreto dello Stato, grazie al Governo Meloni per l’attenzione alla sicurezza”

StrettoWeb

Il Sindacato dei Carabinieri UNARMA della Calabria, rappresentato dal Segretario Generale Regionale Fabio Riccio e dal Segretario Regionale Luigi Morello, ha preso parte oggi all’inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Limbadi (VV). “Sebbene il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia potuto partecipare all’evento, l’inaugurazione si è svolta regolarmente, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il comandante Generale dei Carabinieri Luongo Salvatore e di altre autorità istituzionali”.

“La realizzazione di questa struttura conferma l’attenzione dello Stato verso il rafforzamento delle infrastrutture dell’Arma, fondamentali per garantire un presidio costante di legalità e sicurezza, soprattutto in aree caratterizzate da criticità legate alla criminalità organizzata”. Afferma Fabio Riccio di Unarma.

Fabio Riccio, Segretario Generale Regionale di UNARMA Calabria, ha dichiarato: “L’inaugurazione di questa Caserma rappresenta un passo importante per garantire una maggiore presenza dello Stato sul territorio. Tuttavia, la sicurezza non si esaurisce con nuove infrastrutture: servono investimenti continui in uomini, mezzi e risorse adeguate per permettere ai Carabinieri di operare al meglio. UNARMA continuerà a farsi portavoce delle esigenze del personale, affinché il loro impegno quotidiano venga supportato con strumenti concreti e con il giusto riconoscimento.”

“UNARMA Calabria ringrazia il Governo Meloni per l’attenzione dimostrata nei confronti della sicurezza e della valorizzazione dell’Arma dei Carabinieri. La presenza istituzionale all’evento odierno, pur senza la Presidente del Consiglio, è un segnale positivo che auspichiamo si traduca in un’azione costante e duratura a favore delle Forze dell’Ordine e della collettività”, conclude Riccio.

