Ufficializzate le liste per le elezioni RSU della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Sono 24, per circa 12 seggi, i candidati alle RSU della Città Metropolitana di Reggio Calabria: 11 della CISL-fp ,di cui 6 donne, 8 della Fp Cgil, 3 per la Csa e 2 per la UIL fpl. Sono invece circa 350 i dipendenti, aventi diritto, chiamati a votare in 3 seggi elettorali con sede a Reggio Calabria via S.Anna 2 tronco nonché negli uffici di Locri e Palmi, sedi dei centri polifunzionali. Le liste sono state rese pubbliche dalla commissione elettorale presieduta da Siviglia Carmelo.

er la Cisl Fp: Foti Felice, Festa Elena, Sera Teresa, Saccà Cecilia, De Blasio Daniela, Salzone Maria Vincenza, Zumbo Paolo, Gurnari Aldo, Ierace Alberto, Guerrasio Lucia e Marino Mario.

“Nel presentare i suoi candidati, la Cisl ribadisce, ove fosse necessario, l’importanza delle elezioni Rsu del 14,15,16 aprile, come libera manifestazione di scelta da parte dei lavoratori dei propri rappresentanti diretti nella contrattazione decentrata“. E’ quanto afferma il rappresentante della Lista CISL-FP, A. Romeo. “Rappresentanti, ai quali verrà affidato il delicato compito di farsi portatori di istanze ed assicurare la tutela di colleghi/e sui posti di lavoro. La funzione stessa delle elezioni, quale momento di alta democrazia, non può e non deve prestarsi a terreno per uno scontro politico istituzionale tra le parti, escludendosi quindi interventi, telefonate, pressioni esterne e/o politiche che possano condizionare il libero pensiero ed espressione di voto del personale metropolitano.

Ampio spazio ad un corretto e sereno confronto tra le liste ed i candidati con una governance invitata a porsi come esempio di etica istituzionale “al di sopra delle parti”, mettendo una pezza a ciò che è avvenuto nella composizione delle liste”, conclude Romeo.

