L’UE sospende i dazi contro gli USA: “ora negoziati”

StrettoWeb

Dopo il dietrofront di Donald Trump sui dazi USA, sospesi verso i Paesi che si sono dimostrati inclini al dialogo per trovare un accordo, nel giorno dell’entrata in vigore degli stessi, arriva anche la sospensione dei dazi UE verso l’America. Lp ha annunciato il presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen. “Abbiamo preso nota dell’annuncio del Presidente Trump. Vogliamo dare una possibilità ai negoziati. In attesa di ultimare l’adozione delle contromisure dell’Ue che hanno ottenuto il forte sostegno dei nostri Stati membri, le sospenderemo per 90 giorni.

Se i negoziati non saranno soddisfacenti, entreranno in vigore le nostre contromisure. Continuano i lavori preparatori per ulteriori contromisure. Come ho già detto, tutte le opzioni restano sul tavolo“, aggiunge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.