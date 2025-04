L’UCSI Sicilia in lutto per Papa Francesco

StrettoWeb

La sezione regionale siciliana dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana si unisce al cordoglio universale per la scomparsa di Papa Francesco, protagonista di oltre due lustri di Pontificato dedicati alla comunicazione, anche con l’istituzione del Dicastero della Comunicazione, affidato al Prefetto Paolo Ruffini, la razionalizzazione dei media del Vaticano e l’ampliamento dei social, che usava quotidianamente, con messaggi brevissimi inviati ai Suoi milioni di followers. “Questa mattina ci ha lasciato il più grande comunicatore dei nostri tempi. Papa Francesco utilizzava la sintesi e la gestualità, doti che lo hanno reso unico pur nella sua semplicità di comunicare”, ha dichiarato Domenico Interdonato, presidente dell’UCSI Sicilia.

“Ho conosciuto Papa Francesco a Lampedusa, in occasione della sua prima uscita ufficiale, l’8 luglio del 2023. Ho notato un Papa diverso concreto e di poche parole; poi si sono succeduti incontri, in particolare il 23 settembre del 2019 per i 60 anni dell’UCSI e, infine, lo scorso 25 gennaio a Roma, in occasione del Giubileo della Comunicazione, evento mediatico che ha aperto le iniziative dedicate al Giubileo, con la partecipazione di oltre 9000 giornalisti e comunicatori provenienti da 139 Paesi. Il Giubileo della Comunicazione ha sancito la sua grande attenzione al mondo dei media. Lo abbiamo visto sofferente e, come era nel suo stile, non si è risparmiato sino alla fine a stringere le mani ai giornalisti che hanno affollato la sala dedicata a Paolo VI”, conclude Interdonato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.