Guerra Ucraina, Trump attacca Zelensky: “Obama ha ceduto la Crimea. Ora pace o perde tutto il Paese”

Trattative per la pace in Ucraina in fase di stallo. La Russia intende conservare i territori fin qui occupati, gli USA sono aperti a tale concessione in cambio della pace, l’Ucraina ha risposto picche. Tiene banco la situazione che riguarda la Crimea, territorio occupato illegalmente dalla Russia e sul quale Mosca chiede il riconoscimento da parte degli USA. Kiev non vuole scendere a patti. Questo il punto che ha fatto saltare i negoziati odierni previsti a Londra.

“Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, si vanta sulla prima pagina del Wall Street Journal dichiarando: ‘L’Ucraina non riconoscerà mai legalmente l’occupazione della Crimea. Non c’è nulla di cui discutere’. Un’affermazione che danneggia gravemente i negoziati di pace con la Russia, considerando che la Crimea è stata persa anni fa sotto la presidenza di Obama e non è nemmeno più un tema sul tavolo“, ha dichiarato Donald Trump, parecchio indispettito dalle dichiarazioni di Zelensky.

“Nessuno chiede a Zelensky di riconoscere la Crimea come territorio russo, ma se la voleva davvero, perché non hanno combattuto per lei undici anni fa, quando fu ceduta alla Russia senza sparare un colpo? L’area ospita da molti anni, ben prima della ‘consegna di Obama’, importanti basi sottomarine russe. Sono dichiarazioni incendiarie come questa a rendere così difficile trovare una soluzione alla guerra. Non ha proprio nulla di cui vantarsi!

La situazione dell’Ucraina è disperata – può scegliere la pace, oppure continuare a combattere per altri tre anni e perdere tutto il Paese. Io non ho nulla a che fare con la Russia, ma tengo molto a salvare, in media, cinquemila soldati russi e ucraini a settimana, che muoiono senza alcun motivo. La dichiarazione fatta oggi da Zelensky non farà altro che prolungare questo ‘campo di morte’, e nessuno lo vuole! Siamo molto vicini a un accordo, ma l’uomo che non ha più carte da giocare dovrebbe finalmente concludere. Non vedo l’ora di poter aiutare l’Ucraina e la Russia a uscire da questo disastro totale – un disastro che non sarebbe mai iniziato se fossi stato io il presidente!“, ha concluso Trump.

