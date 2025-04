Trump: “a Roma incontrerò Meloni”. E su Papa Francesco…

StrettoWeb

Nella sua breve visita a Roma, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà il presidente del consiglio italiano, Giorgia Meloni. “Incontrerò il primo ministro italiano“, ha detto il presidente Usa stamattina, parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One che lo sta portando in Italia per i funerali del Papa.

Trump: “Francesco era un tipo fantastico”

“Amava davvero il mondo ed era un bravo cristiano. L’ho incontrato due volte. Penso fosse un tipo fantastico”. Lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di partire per Roma per i funerali di Papa Francesco.

