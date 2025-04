Trump a Roma, Air Force One atterrato a Fiumicino

Il presidente degli stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a Roma con la moglie Melania per partecipare domani mattina, in piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L’Air Force One è atterrato intorno alle 23:00 all’aeroporto di Fiumicino. Trump ha confermato che incontrerà il premier Giorgia Meloni. “Incontrerò delle persone a Roma, ma un po’ velocemente. Francamente è un po’ irrispettoso avere delle riunioni quando si è al funerale di un papa. Ma parlerò con le persone, vedrò molte persone”, ha detto il presidente Usa parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, appena atterrato a Fiumicino.

Non è ancora del tutto escluso un faccia a faccia dell’ultimo minuto con Ursula von der Leyen. Tuttavia, l’agenda di Trump non prevede tempi lunghi: tra l’atterraggio a Fiumicino in piena notte, il trasferimento a Villa Taverna, poi l’arrivo di buon mattino in Vaticano e la ripartenza verso l’aeroporto subito dopo la cerimonia funebre. Il decollo dell’Air Force One è previsto per le 13.30 ma lo slot potrebbe restare aperto almeno fino alle 15.