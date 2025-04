Trump: “credo di avere un accordo con la Russia. Con Zelensky è difficile trattare”

StrettoWeb

Donald Trump ha detto di credere di aver raggiunto un “accordo con la Russia” per porre fine alla guerra in Ucraina, dichiarando che ora deve ottenere il via libera del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia“, ha detto il presidente americano. “Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky … ma finora è stato più difficile“. Il presidente Usa aveva attaccato duramente su Truth il leader ucraino per il suo rifiuto di riconoscere la Crimea come russa, definendolo un uomo “senza carte da giocare”.

Il presidente americano Trump ha detto che pensa di incontrare il presidente russo Putin poco dopo il viaggio in Arabia Saudita previsto per metà maggio.

