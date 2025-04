Tropea, per il “Maggio dei Libri” 2025 la rassegna letteraria “Paride” | INFO

StrettoWeb

Anche quest’anno in occasione del “Maggio dei Libri” 2025 a Tropea si terrà la rassegna letteraria con un ciclo di presentazioni di autori e divulgatori culturali. Il nome mitologico scelto per questa edizione sarà “Paride”, il famoso principe troiano che fu scelto per giudicare quale fra tutte le dee fosse la più bella. Dovendo scegliere se essere l’uomo più ricco e potente, il più saggio e forte in guerra o essere amato dalla donna più bella del mondo, Paride scelse l’amore di Elena con tutte le sue conseguenze tramandate nella letteratura classica. Paride, quindi, un chiaro richiamo alla continua scelta che l’esperienza di ogni lettore e viaggiatore, sollecita a fare in base ai propri desideri più intimi.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Tutti possono contribuire organizzando iniziative che si svolgano fra il 23 aprile e il 31 maggio 2025.

Il tema istituzionale di questa quindicesima edizione sarà Intelleg(g)o. Intel-leg(g)o… dunque sono, Intelleg(g)o… dunque sento e Intelleg(g)o… dunque faccio, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri.

Un cartellone vasto spazierà in diversi temi: dall’immigrazione alla violenza di genere, della letteratura classica e moderna con omaggi a intellettuali illustri della regione come Corrado Alvaro e Franco Costabile, all’antimafia, alla promozione dei territori, alla lotta alle intolleranze. Gli incontri promuoveranno l’attività letteraria di autori locali e nazionali, altre a quella di divulgatori culturali – personalità creative, dinamiche e originali che in questi anni si sono affermate nel panorama digitale con i temi dell’arte, della letteratura e della storia, ampliando la conoscenza sui social con una platea vastissima di followers.

Tale proposta di incentivare la partecipazione di divulgatori culturali ha il sapore di una scommessa che si intende lanciare: rendere Tropea un nucleo sinergico a livello nazionale per la promozione dei divulgatori culturali in un periodo come aprile e maggio, per offrire un evento rilevante e originale inedito ed esclusivo sia a livello locale che regionale, poco prima dell’inizio della stagione estiva. Ciò è stato possibile grazie all’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea nella persona del dirigente, prof. Nicolantonio Cutuli, al quale va il merito insieme ai suoi collaboratori di aver subito trovato la sintonia organizzativa per la migliore riuscita dell’evento in programma.

Per l’esordio della Rassegna Letteraria “Paride”, mercoledì 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del Libro si terrà la “Passeggiata Letteraria” per le vie del centro storico di Tropea a cura del direttore artistico Dario Godano. L’itinerario sarà dedicato alla (ri)scoperta di vie e larghi dedicati a poeti e scrittori tropeani e nazionali. L’appuntamento sarà in Largo San Michele alle ore 18:30 e si concluderà alla “Scala Letteraria” in Largo Vaccari. La partecipazione libera e gratuita sarà aperta a giovani studenti del luogo, cittadini e turisti. In tale occasione parteciperanno i soci dell’associazione IGERS-Calabria e Vibo Valentia, associazione di promozione dei territori sui social con percorsi tematici a livello globale.

Le attività in programma nella Rassegna saranno articolate in sedici appuntamenti disposti in tutto l’arco cronologico del Maggio dei Libri 2025 (dal 23 aprile al 31 maggio). Sabato 26 aprile in Largo Antico Sedile alle 18:00 si terrà un incontro tematico sulla letteratura al femminile con le autrici: Giuseppina Prostamo (La pietà popolare. Risorsa per una nuova evangelizzazione), Bakhita Ranieri (Un’inguaribile cervellotica) e Daniela Rabia (Maschicidio). Domenica 27 aprile in Largo Antico Sedile alle 18:00 ci sarà la presentazione del libro Alright, compa’ di Rino Garro. Sabato 3 maggio in Largo Antico Sedile alle 17:00 il libro La rosa nel bicchiere-Tutte le poesie a cura di Giovanni Mazzei omaggerà il poeta Franco Costabile nel primo centenario dalla nascita.

Domenica 4 maggio in Largo Antico Sedile alle18:00 il poeta Aldo Nove presenterà Inabissarsi, la sua ultima silloge di liriche. Venerdì 9 maggio Aula Magna Liceo Scientifico in Largo Galluppi alle 16:00 ci sarà il primo incontro tematico sulla divulgazione culturale a cura di Marco Ballarè “Marco Dixit” e la presentazione del libro Con parole tue dello stesso autore. Sabato 10 maggio doppio appuntamento: alle 10:00 nell’Aula Magna Liceo Scientifico in Largo Galluppi incontro tematico sulla divulgazione culturale a cura di Simone Filippini “Il grammatico antipatico” e presentazione del libro La fabbrica del diavolo dello stesso autore e alle 18:00 in Largo Antico Sedile la presentazione del libro L’arte che salva… uomini e territori. Il caso di Nik Spatari di Caterina Malfarà Sacchini. Venerdì 16 maggio alle 16:00 nell’Aula Magna Liceo Scientifico in Largo Galluppi altro incontro tematico sulla divulgazione culturale a cura di Emanuele Viotti “Ad Maiora Vertite”.

Sabato 17 maggio in Largo Antico Sedile alle 18:00 in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia ci sarà la presentazione del libro Volevo essere la Barbie, storia di Davide e orinarie omofobie di Domenico Latino. Domenica 18 maggio alle 18:00 nel Cortile del Seminario Vescovile ci sarà l’esordio del giovane tropeano Gabriele Pietropaolo con la presentazione del libro di storie illustrate con fumetti stile Manga giapponese. Venerdì 23 maggio in occasione del 33° dalla “strage di Capaci” sarà inaugurata la “Scalinata della Legalità” e in Largo Antico Sedile alle 18:00 sarà presentato il libro Criminalità socializzata. Le mafie nei social network. Dai pizzini ai post di Claudio Cordova. Sabato 24 maggio in Largo Antico Sedile alla 18:00 ci sarà l’omaggio alla memoria dello scrittore Corrado Alvaro con la presentazione del libro Alvaro – Più di una vita di Giusy Staropoli Calafati.

Domenica 25 maggio Largo Antico Sedile alle 18:00 doppia presentazione con La maledetta libreria del focolare di Vincenzo Di Giorgio e Ho sognato la mia terra di Giuseppe Gervasi. Venerdì 30 maggio nel giardino dell’Hotel Villa Paola alle 18:00 ci sarà la presentazione del libro Un anno quasi perfetto di Giacomo Visconti. Sabato 31 maggio alle 18:00 nella Cappella dei Nobili si chiuderà la rassegna con l’incontro tematico “Scomode: le opere d’arte che hanno scandalizzato e che vi scandalizzeranno” a cura di Rey Sciutto e presentazione del libro Michelangelo non è una tartaruga dello stesso autore.

Il direttore artistico e presidente della Libertas Dario Godano tiene a ringraziare il Comune di Tropea e il Consiglio Regionale della Calabria per il patrocinio morale, Radio Lattemiele-Tropea e Informa-Calabria, l’Associazione degli Albergatori di Tropea-Asalt, l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, gli sponsor, gli amici e tutti i sostenitori che hanno dato fiducia e sostegno alla realizzazione dell’evento culturale che da qui a fine maggio contribuirà alla promozione culturale di Tropea e del suo territorio nel panorama nazionale.

