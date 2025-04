Tropea, il 23 aprile la “Passeggiata Letteraria”: ospite Noemi Spinetti | INFO

StrettoWeb

Per l’esordio della Rassegna Letteraria “Paride”, mercoledì 23 aprile in occasione della Giornata Mondiale del Libro si terrà la “Passeggiata Letteraria” per le vie del centro storico di Tropea a cura del direttore artistico Dario Godano. L’itinerario sarà dedicato alla (ri)scoperta di vie e larghi dedicati a poeti e scrittori tropeani e nazionali. L’appuntamento sarà in Largo San Michele alle ore 18:30 e si concluderà alla “Scala Letteraria” in Largo Vaccari. La partecipazione libera e gratuita sarà aperta a giovani studenti del luogo, cittadini e turisti.

In tale occasione parteciperanno i soci dell’associazione IGERS-Calabria e Vibo Valentia, associazione di promozione dei territori sui social con percorsi tematici a livello globale. Come ospite per l’esordio della rassegna ci sarà la influencer e narratrice della Calabria Noemi Spinetti.

CRONOPROGRAMMA

18:30 > appuntamento e raduno in Largo San Michele (all’inizio del Corso di Tropea)

18:40 > saluti ai partecipanti e presentazione dell’itinerario da parte di Dario Godano

18:45 > prima tappa Largo Glorizio (storia e descrizione)

18:50 > seconda tappa Cattedrale di Tropea (storia Accademia degli Affaticati)

19:05 > terza tappa Via Pontoriero (l’antica Via dei Cavalieri) nei pressi del Belvedere di Largo Duomo

19:15 > quarta tappa Largo Galluppi (storia del filosofo)

19:30 > quinta tappa da Via Lauro a Largo Migliarese

19:40 > sesta tappa Affaccio Raf Vallone

19:50 > settima tappa da Largo Ruffa a Largo Pandullo

20:05 > ottava tappa Largo Villetta del Cannone

20:20 > nona e ultima tappa alla Scala Letteraria in Largo Vaccari

20:30 > degustazione di prodotti tipici alla Boutique della Cipolla Rossa

