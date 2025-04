Tre giovani atleti reggini brillano al Torneo Regionale di Taekwondo a Catanzaro

StrettoWeb

Una giornata di emozioni e successi per il taekwondo reggino: domenica, al PalaGallo di Catanzaro, i giovani atleti Meryam Echahba (classe 2016, categoria Children -27 kg Gruppo B), Matteo Gabriel Ungureanu (classe 2016, categoria Children -24 kg Gruppo A) e Nicolas Ungureanu (classe 2019, categoria Beginners -23 kg Gruppo A) hanno rappresentato con orgoglio la città di Reggio Calabria al Torneo Regionale di Combattimento riservato alle categorie Children, Beginners e Kids.

I tre sportivi, tesserati con il C.S. TKD Reggio Calabria guidato dal maestro Demetrio Mangiola, si sono distinti per impegno e determinazione. Due le medaglie d’oro conquistate: una per Meryam Echahba, già abituata ai podi grazie ai numerosi successi ottenuti in passato, e una per Matteo Gabriel Ungureanu, alla sua prima esperienza in gara, coronata da una straordinaria vittoria.

Nicolas Ungureanu, il più giovane del gruppo, ha sfiorato la medaglia dimostrando comunque grande grinta e potenzialità: alla sua prima esperienza, Nicolas è riuscito a strappare un round al vincitore della sua categoria, poi un calcio al caschetto sanzionato all’avversario lo ha demoralizzato e ha ceduto gli altri due round.

Per questi piccoli, ma già straordinari talenti, il torneo di oggi rappresenta solo l’inizio di un percorso promettente nel mondo del taekwondo. La città di Reggio Calabria può guardare con orgoglio al futuro di questi giovani campioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.