Travolgente successo del recital di Moni Ovadia “Carta Bianca Palestina” | FOTO

Oltre 300 donne e uomini, giovani e anziani hanno costituito il pubblico massiccio, attento e appassionato che ha riempito in ogni ordine di posti l’Auditorium Santa Caterina (ex Cinema Aurora) per la conclusione della Rassegna teatrale “Oltre i Confini: Voci di Resistenza e Speranza, Storie di Lotta e Solidarietà”, promossa dalla Fondazione Girolamo Tripodi.

La straordinaria presenza di Moni Ovadia, con il suo bellissimo recital/monologo dal titolo “CARTA BIANCA PALESTINA – dalle origini del sionismo al conflitto attuale” ha rappresentato il suggello ad una stagione ricca di con tenuti e di successo.

Il monologo di Moni Ovadia all’Auditorium Santa Caterina ha tracciato la storia del sionismo, dalle origini nell’800 al perché sia un’ideologia criminale che da sempre si fonda sul genocidio e la privazione di diritti e sovranità per il popolo palestinese.

Una grande lezione di storia e verità scomode da Moni Ovadia, ebreo antisionista, che la sala di un auditorium, benché affollato fino all’inverosimile, non basta a contenere.

Andrebbe insegnata nelle piazze e nelle scuole: bisogna contrastare tanto chi ancora oggi giustifica l’operato di Israele, quanto chi sostiene l’idea di un “sionismo buono” alternativo all’estremismo di Netanyahu.

La Fondazione Girolamo Tripodi è orgogliosa ed onorata di aver potuto ospitare MONI OVADIA, uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Attore, autore e scrittore Ovadia è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana. Moni Ovadia è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace.

La Fondazione, con il recital/monologo di Moni Ovadia, ha voluto riaffermare la propria vicinanza e solidarietà al popolo palestinese, sottoposto ad un’occupazione violenta e criminale e vittima di un vero e proprio genocidio e di una campagna di pulizia etnica ed ha inteso condividere totalmente l’intervento che il Vescovo di Manfredonia Franco Moscone ha tenuto recentemente alla manifestazione per la pace di Bari, quando ha ricordato che Gaza dal 1947 è un campo di concentramento a cielo aperto e che dal 7 ottobre 2023 è diventato un campo sterminio a cielo aperto, nel silenzio e nella complicità del mondo ed in particolare dell’Italia e dell’Unione Europea.

Infine, la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali hanno reso possibile lo svolgimento della rassegna teatrale, con l’auspicio che, dopo il grande successo ottenuto, in futuro si possa ripetere e continuare questa positiva esperienza.

