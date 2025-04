Le spese delle trasferte per “Reggio Capitale della Cultura” al centro della commissione, ecco quanto ha sborsato il Comune (ma la rendicontazione è incompleta)

StrettoWeb

Si è conclusa poco fa, una commissione controllo e garanzia del comune di Reggio Calabria, presieduta dal presidente Massimo Ripepi, leader di Alternativa Popolare, in cui è stato audito il segretario generale, dottoressa Antonia Criaco, sulle spese della delegazione delle trasferte a Roma per l’audizione di “Reggio Capitale Italiana della Cultura 2027”. Anche in questa riunione erano assenti tutti i consiglieri di maggioranza, mentre era presente, il consigliere Nino Zimbalatti che transiterà nel centrodestra dopo lo strappo con Falcomatà.

Rendicontazione incompleta

Nel prendere la parola, il segretario generale, Antonia Criaco, ha sottolineato: “nelle due trasferte a Roma, ho liquidato 3 mila e 300 euro comprensivo di altre missioni che il sindaco ha effettuato in quelle giornate. Chi erano presenti? All’audizione il sindaco Falcomatà, il presidente Marra, l’assessore Battaglia, i consiglieri Latella, Cuzzocrea, Malara e Ranieri, mentre il 12 marzo il primo cittadino, il vicensindaco Brunetti e Latella. Le altre spese? I dipendenti del comune, intendo funzionari e dirigenti, hanno un capitolo di riferimento. Lo staff del sindaco ed il bus? Probabilmente la città metropolitana e qualcuno sarà andato a proprie spese”, rimarca Criaco.

Ripepi, Milia e Neri incalzano

Il presidente Ripepi incalza: “serve un quadro generale, chiedo al consigliere Armando Neri di visionare gli atti della città metropolitana”. Il coordinatore cittadino della Lega risponde: “lo faro volentieri, è opportuno avere tutte le spese per farci la nostra idea”. Mentre il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia, propone “la convocazione in commissione del segretario generale della metrocity così da avere tutta la documentazione”. La dottoressa Criaco si è impegnata a chiamare il segretario di Palazzo Alvaro ed a comunicare tutte le spese di Palazzo San Giorgio.

