Trapani, vittoria al cardiopalma: Aronica torna in panchina, sbanca Latina al 90′ e cancella il periodo “no”

StrettoWeb

Una vittoria scaccia-crisi, per come arrivata, per le scorie delle ultime settimane e anche per la classifica, che stava cominciando a far venire qualche brutto pensiero al Presidente Antonini. Il Trapani sbanca Latina per 0-2, segnando le due reti tra 90′ e 92′, praticamente nel finale, cancellando la lunga serie negativa che aveva fatto arrabbiare la piazza e il suo patron. Risultati che, tra l’altro, in settimana avevano portato all’ennesimo cambio in panchina, con l’esonero di Torrente e il ritorno di Aronica.

Un ritorno che, si può dire, ha portato beneficio, considerando il punteggio. La gara, va detto, è però rimasta in bilico fino al 90′, prima del micidiale uno-due firmato da Hraiech e Ruggiero. Da segnalare anche quella che difatti ha rappresentato la svolta del match: il rosso a Di Livio all’inizio della ripresa, episodio che ha dato coraggio agli ospiti. I cambi del tecnico, poi, hanno fatto il resto. Con questo risultato, quando mancano tre gare alla fine, i granata si allontanano dalla zona calda e tornano a strizzare l’occhio a quella playoff, che dista ora 4 punti.

Risultati 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno 1-2

Juventus U23-Crotone 4-1

Latina-Trapani 0-2

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Cavese-Audace Cerignola

Monopoli-Potenza

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina

Ore 19:30

Catania-Avellino

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano-Casertana

Riposano: Foggia e Benevento

Classifica Serie C Girone C

Avellino 63** Audace Cerignola 61** Monopoli 53* Crotone 51 Catania 47* Picerno 47 Benevento 46* Potenza 45** Juventus U23 41 Giugliano 39** Cavese 38** Trapani 35* Altamura 34* Sorrento 32** Foggia 30* Latina 28* Casertana 25** ACR Messina 19* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania

Picerno-Latina

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana

Trapani-Altamura

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento

Avellino-Monopoli

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.