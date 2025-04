Trapani, sequestrato mezzo chilo di “wax”, la droga dell’euforia

StrettoWeb

I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno denunciato un uomo trovato in possesso di circa mezzo chilogrammo della sostanza stupefacente “wax” (dall’inglese “cera”, per l’aspetto simile a quello della cera d’api). I militari della compagnia di Castelvetrano nel corso di un controllo hanno fermato il conducente di un veicolo che trasportava un pacco con dentro una sostanza resinosa, di colore giallo paglierino, dalle esalazioni assimilabili alla cannabis. Dalle analisi chimiche di laboratorio è stato accertato che si tratta del cosiddetto “wax” con un valore di Thc con un valore di circa 40 volte superiore ai limiti previsti dalla normativa in materia di sostanze stupefacenti. Il wax è la “droga dell’euforia“, sempre più diffuso tra i più giovani. Si tratta di una sostanza molto pericolosa per gli effetti soprattutto allucinogeni, potendo comportare anche danni irreversibili all’ippocampo, con ripercussioni sulla memoria e sull’apprendimento.

