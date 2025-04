Il Trapani programma già il futuro con una mossa a sorpresa: mister Aronica rinnova

StrettoWeb

Imprevedibile, come sempre. Dalla mente del vulcanico Valerio Antonini esce fuori un’altra decisione a sorpresa. Dopo aver cambiato tantissimi allenatori quest’anno, rivoluzionando la rosa del Trapani alla ricerca di un “posto al sole”, alla fine ha deciso di richiamare Aronica e addirittura di prolungargli il contratto di un anno, fino al 30 giugno 2026. Ad annunciarlo è il club, che domenica si gioca un accesso ai playoff ad oggi in salita. Ma a prescindere dalla qualificazione agli spareggi, l’ex Reggina e Messina sarà sicuramente in panchina nella prossima stagione, presumibilmente – a meno di miracoli – in Serie C.

Antonini alla fine ha scelto di premiare chi, tra tutti i tecnici avuti quest’anno, si è dimostrato più efficace nell’ottenere risultati e nel farlo con una certa serenità, come dimostrano anche le ultime tre vittorie di fila dopo il disastro di marzo. “Sono veramente felice che Sasà resti con noi ancora a lungo”, ha commentato il Presidente Valerio Antonini. “Oltre ad essere una bravissima persona, è un uomo serio e di grandi valori. I numeri di questa stagione dimostrano, inoltre, le sue indubbie capacità che mi hanno portato a decidere ad affidare a lui la guida tecnica anche nella prossima stagione, certo che raggiungeremo, insieme, i risultati prefissati”.

Insieme a mister Aronica viene confermato anche l’intero staff tecnico: il vice allenatore Mirko Spataro, il preparatore atletico Vincenzo Panicola e il preparatore dei portieri Marco Mazzola. Domenico Scognamiglio sarà il match analyst. “Sono veramente molto felice del rinnovo”, ha dichiarato mister Aronica. “La firma del contratto mi riempie di gioia e, nello stesso tempo, mi responsabilizza ulteriormente. Ringrazio per la fiducia il Presidente Antonini e tutta la società convinto che lotteremo per i traguardi più ambiti”.

