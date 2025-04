Trapani piega anche Venezia: blindati i Playoff, risultato storico! | CLASSIFICA

StrettoWeb

Una vittoria sofferta contro una Venezia mai doma. Ma l’ultimo morso è sempre quello degli Squali. Trapani Shark batte Venezia nel Sabato Santo di Serie A e blinda i Playoff per i quali, va detto, vista la straordinaria stagione dei siciliani, si aspettava solo la certezza matematica. Il risultato è comunque storico: la squadra del presidente Antonini continua a coltivare il sogno di portare il primo Scudetto nell’estremo Sud dell’Italia. Contro Venezia finisce 91-88.

Decisivi i 36 punti del secondo quarto che permettono di tenere il passo degli ospiti comunque avanti 48-50 all’intervallo. Un terzo quarto da 23-14 permette a Notae (20 punti) e compagni di restare avanti nel punteggio e resistere nel finale. Trapani resta prima in classifica insieme alla Virtus Bologna vincitrice a Pistoia. Brescia batte Scafati, Trento vince a Trieste, ok l’Olimpia Milano che vince in casa contro Cremona.

Risultati 27ª Giornata Serie A

Venerdì 18 aprile

Ore 20:30

Olimpia Milano-Cremona 118-83

Sabato 19 aprile

Ore 16:00

Reggio Emilia-Napoli 89-86

Ore 18:00

Varese-Sassari 89-84

Ore 19:15

Treviso-Tortona 92-91

Ore 19:30

Pistoia-Virtus Bologna 62-86

Ore 20:00

Trieste-Trento 88-94

Ore 20:30

Trapani-Venezia 91-88

Ore 20:45

Brescia Scafati 86-72

Classifica Serie A

Virtus Bologna 40 Trapani 38 Brescia 38 Trento 38 Olimpia Milano 36 Trieste 32 Reggio Emilia 32 Venezia 30 Tortona 28 Sassari 24 Treviso 20 Cremona 16 Varese 16 Napoli 16 Scafati 12 Pistoia 10

Programma 28ª Giornata Serie A

Sabato 26 aprile

Ore 20:00

Trento-Sassari

Ore 20:30

Napoli-Trapani

Cremona-Trieste

Domenica 27 aprile

Ore 17:30

Scafati-Treviso

Tortona-Olimpia Milano

Ore 18:15

Brescia-Reggio Emilia

Ore 19:30

Virtus Bologna-Varese

Ore 20:00

Venezia-Pistoia

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.