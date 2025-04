Trapani non fa sconti: trionfo a Napoli, testa a testa in vetta con Bologna | CLASSIFICA

StrettoWeb

A due giornate dalla fine il testa a testa al vertice della Serie A si fa più acceso che mai. Trapani Shark è decisa ad andare fino in fondo a una stagione da incorniciare e vuole regalarsi la soddisfazione di chiudere prima la regular season e garantirsi un migliore accoppiamento ai Playoff. I siciliani superano Napoli, alla ricerca di importanti punti salvezza, 77-95, trascinati dal solito Galloway da 24 punti e 8 rimbalzi. Bene Notae con 17 punti Horton con 14, in doppia cifra anche Alibegovic e Robinson con 10 punti a testa. Sono 8 quelli firmati dall’ex Viola Riccardo Rossato. A Napoli non bastano i 19 di Pullen e i 18 di Green.

Trapani aggancia Bologna a quota 42: la Virtus ha superato agilmente Varese 104-67. Turno piuttosto favorevole alle squadre di alta classifica: vincono Brescia contro Reggio Emilia, Trento contro Sassari, l’Olimpia Milano a Tortona, l’unica a finire ko (oltre Reggio Emilia) è Venezia che cede in casa contro Pistoia. Nell’ultima gara rimasta Treviso batte Scafati.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Domenica 27 aprile

Ore 11:30

Trento-Sassari 95-77

Ore 17:30

Scafati-Treviso 87-92

Tortona-Olimpia Milano 68-85

Ore 18:15

Brescia-Reggio Emilia 79-66

Ore 19:30

Virtus Bologna-Varese 104-67

Ore 20:00

Venezia-Pistoia 90-93

Lunedì 28 aprile

Ore 20:00

Cremona-Trieste 81-101

Ore 20:30

Napoli-Trapani 77-95

Classifica Serie A

Virtus Bologna 42 Trapani 42 Brescia 40 Trento 40 Olimpia Milano 38 Trieste 34 Reggio Emilia 34 Venezia 30 Tortona 28 Sassari 24 Treviso 22 Varese 18 Cremona 16 Napoli 16 Scafati 12 Pistoia 12

Programma 29ª Giornata Serie A

Sabato 3 maggio

Ore 20:00

Trento-Reggio Emilia

Domenica 4 maggio

Ore 18:15

Pistoia-Cremona

Sassari-Brescia

Scafati-Virtus Bologna

Tortona-Napoli

Trapani-Olimpia Milano

Treviso-Venezia

Varese-Trieste

