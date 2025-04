Trapani, Antonini annuncia: “ho deciso di fondare un partito del fare”

StrettoWeb

Valerio Antonini ha deciso di fondare un partito. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un breve video su “X”. L’imprenditore, impegnato nello sport di Trapani – nel Basket è primo in Serie A; nel Calcio viene da qualche settimana di fatica in C, culminato con l’esonero di Torrente e il ritorno di Aronica – ha intenzionato di “fare e far fare”, come spiegato nel filmato. Oggi, 1 aprile, non mancano gli scherzi sui social. Motivo per cui, tra i commenti, c’è chi ha evidenziato come si trattasse di un pesce d’aprile. Solo il tempo dirà se è uno scherzo oppure no, intanto Antonini così si è espresso.

“In queste ultime settimane – ha detto – ho pensato a lungo, dopo che mi sono reso conto dei problemi che ci sono nel territorio, con il tentativo di trovare sempre il responsabile o il colpevole. ‘La mancanza del fare’, mi fu detto quando arrivai a Trapani. ‘Non fare e non far fare’ è il contrario del mio motto di vita, pertanto ho deciso – in maniera irrevocabile – di fondare un partito, il partito del fare, del fare e del far fare. Una novità importante che cercheremo di finalizzare nelle prossime settimane, con una conferenza stampa”.

“Il Presidente Antonini scende in campo con l’obiettivo di cambiare questo territorio, con le idee, che vedo che mancano. Abbiamo dato grandi solidità economiche nello sport e stiamo per partire con la Cittadella dello Sport, piaccia o non piaccia. All’interno ci saranno persone che fanno, che hanno fatto, che faranno e che non impediranno di non fare, sempre nel rispetto della legge”, ha aggiunto.

