Traghetti dello Stretto di Messina, esplode la protesta dei lavoratori Caronte & Tourist

StrettoWeb

“La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) di Caronte & Tourist ha proclamato ufficialmente lo stato di agitazione ai sensi della legge 146/1990, in seguito a un incontro con la società a causa di gravi problematiche che riguardano le condizioni lavorative e la gestione delle risorse impiegate nell’area dello Stretto di Messina”. E’ quanto afferma in una nota FEDERMAR CISAL. “Le principali motivazioni alla base della protesta sono le seguenti:

1. Rimodulazione unilaterale dell’assetto di lavoro: modifiche imposte senza un adeguato confronto sindacale, tenendo conto del numero degli utenti e della clientela, che non ha subito alcun ridimensionamento.

2. Mancata stipula della lista di anzianità: nonostante le certificazioni e abilitazioni richieste per le navi a doppio ponte, l’Azienda non ha provveduto alla definizione della lista.

3. Mancato rispetto dell’accordo sulle navi ai lavori: l’accordo siglato il 7 ottobre 2024 non è stato rispettato, con implicazioni negative per i lavoratori.

4. Parziale retribuzione dei lavori disagiati: le risposte fornite in merito non sono state soddisfacenti.

5. Ferie del personale di Stato Maggiore: problematiche legate alla gestione delle ferie non ancora risolte.

6. Familiarizzazione di tutto il personale navigante su tutte le unità impiegate nell’area dello Stretto: necessità di un percorso di formazione e aggiornamento per tutti gli operatori.

7. Approntamento navi giornaliere: gestione inadeguata delle operazioni giornaliere, con ripercussioni sulle condizioni di lavoro.

8. Passaggi CRL-T.P. tra il personale di Stato Maggiore e il personale esecutivo: la mancata gestione delle dinamiche di passaggio tra le due categorie.

9. Mancato rispetto delle ore settimanali da contratto per il personale di terra: le ore di lavoro settimanali non sono state rispettate, con conseguenti problematiche sulle competenze relative agli orari e ai giorni di impiego effettivamente svolti.

La FEDERMAR CISAL, che supporta le ragioni dei marittimi, esprime piena solidarietà alle istanze dei lavoratori. La mancanza di risposte concrete da parte dell’Azienda porterà inevitabilmente a scioperi e mobilitazioni più ampie, se non si troveranno soluzioni rapide e soddisfacenti”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.