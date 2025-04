Tragedia in Sicilia: tremendo impatto auto-moto, due morti | NOMI

StrettoWeb

Sabato di sangue sulle strade siciliane. Due persone, Giovanni Finocchiaro, di 60 anni, e Serafina Cantarella, di 57 anni, che erano su una moto sono morte in uno scontro con un’auto lungo l’A29 “Diramazione per Birgi”, a Paceco, in provincia di Trapani. L’impatto è stato tremendo e non c’è stato niente da fare. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e le ambulanze del 118. Sono intervenuti anche gli operai dell’Anas.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.