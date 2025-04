Tragedia sfiorata a Marsala: crolla tetto in un appartamento, per fortuna nessun ferito

StrettoWeb

E’ crollato il tetto di un’abitazione nel centro storico di Marsala, dove in quel momento, per fortuna, non c’era nessuno. Il Comune parla di “grave cedimento strutturale“, che ha comportato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. “Ho sentito la famiglia, scossa dalla paura ma illesa – afferma il sindaco di Marsala, Massimo Grillo – mettendola in contatto con i Servizi sociali per assicurare un alloggio. Contestualmente, con il supporto del dirigente del settore urbanistica, ho disposto la firma del provvedimento di sgombero degli edifici che, secondo i vigili del fuoco, presentano possibili rischi per l’incolumità pubblica”.

“Abbiamo davvero sfiorato una tragedia. In questi casi la rapidità e la responsabilità delle istituzioni sono fondamentali”, rimarca il primo cittadino di Marsala.

