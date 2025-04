Tragedia a Roma: studentessa Erasmus mangia un panino e muore, sospetta reazione allergica

StrettoWeb

Una studentessa Erasmus americana di 21 anni è morta ieri in strada a Roma dopo aver mangiato un panino in un ristorante. La ragazza, poco dopo aver mangiato, ha iniziato a sentirsi male, presumibilmente per una reazione allergica. Era in compagnia di alcune amiche. Inutili i tentativi di salvarla. Sarebbe deceduta per uno shock anafilattico. Sulla vicenda indaga la polizia.

