Tragedia a Reggio Calabria: addio a Daniela Ferraro, avvocato e voce del Coro Lirico Francesco Cilea

La città di Reggio Calabria piange la prematura scomparsa di Daniela Ferraro, avvocato di 42 anni, stroncata da una malattia che da quasi due anni ne minava la salute. Nonostante le difficoltà, Daniela ha affrontato con coraggio e dignità un male incurabile, che non le ha lasciato scampo, fino a quando il suo cuore ha cessato di battere questa mattina. Professionista stimata nel foro di Reggio Calabria, era apprezzata non solo per la sua competenza giuridica, ma anche per la sua umanità e disponibilità verso colleghi e clienti. Daniela era anche membro del Coro Lirico Francesco Cilea, dove metteva a disposizione la sua voce e la sua passione per la musica, contribuendo con entusiasmo alle attività culturali della città.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una persona luminosa e sensibile. La sua perdita lascia un vuoto enorme non solo nella sua famiglia e tra i suoi amici, ma anche nella comunità legale e artistica di Reggio.

