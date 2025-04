Tragedia sui binari a Praia a Mare: uomo investito da un treno

StrettoWeb

Un uomo di 53 anni è stato investito ieri sera da un treno in transito sulla linea ferroviaria all’altezza di Praia a Mare, nel Cosentino. Il fatto si è verificato ieri intorno alle 21.30, nei pressi del Santuario della Madonna della Grotta. A partire dalle 23, la circolazione ferroviaria è stata interrotta nel tratto interessato dall’incidente. “La circolazione è sospesa a Praja-Ajeta-Tortora per l’investimento di una persona. Richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente“, ha fatto fa sapere Trenitalia con un annuncio sul proprio sito.

