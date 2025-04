Tragico incidente sull’A20 Messina-Catania nella notte di Pasqua: Minivan sbanda e si schianta, un morto e 12 feriti

StrettoWeb

Tragedia nella notte di Pasqua sull’A18 Messina-Catania, nel tratto che transita dal comune di Giarre, dove intorno alle 00:30 si è verificato un grave incidente autonomo che ha coinvolto un minivan. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto ha perso la vita una cittadina di nazionalità marocchina di 50 anni. Altri 12 passeggeri a bordo del veicolo sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Tempestivo anche l’intervento della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza l’area e collaborato alle operazioni di soccorso. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

