Tortorici, strade pericolose: Leanza incalza la Città Metropolitana di Messina per interventi urgenti

“La situazione è diventata insostenibile: non possiamo più permettere che cittadini e automobilisti rischino la vita ogni giorno per colpa di buche e strade dissestate. È ora che la Città Metropolitana si assuma le sue responsabilità”. È questo l’appello lanciato dall’on. Calogero Leanza, che oggi ha inviato una richiesta formale agli enti competenti – tra cui la Città Metropolitana di Messina e l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità – per un intervento urgente di messa in sicurezza delle strade nel territorio comunale di Tortorici.

“La rete viaria versa in condizioni disastrose – ha aggiunto Leanza – e nonostante le continue segnalazioni, non si è visto alcun intervento concreto. I residenti sono stanchi e preoccupati, e con piena ragione”. L’elenco delle zone critiche è lungo e riguarda sia le contrade (tra cui S. Nagra, Ilombati, Parisi, Pagliara, Portella, Castagnera, Serro Alloro, Bruca, San Bartolomeo, Tonante, San Luigi, Sant’Andrea, Moira, Masugna, Lembo, Fiumara, San Costantino, Grazia, San Leonardo) sia il centro urbano e le aree limitrofe, tra cui Bivio Gentile–Tresolino, Mercurio, Sceti, Santa Domenica e Pullo.

“Il Comune ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità, ma servono risorse e mezzi che solo la Città Metropolitana può garantire. Mi aspetto un sopralluogo immediato, l’avvio delle procedure per la messa in sicurezza e soprattutto un cronoprogramma chiaro degli interventi da realizzare”, ha concluso Leanza.

