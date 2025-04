Top Spin Messina-Apuania Carrara: la presentazione della semifinale Scudetto

StrettoWeb

Cresce l’attesa per la semifinale d’andata dei Playoff scudetto di tennistavolo maschile. Domenica 13 aprile, alle ore 18, la Top Spin Messina WatchesTogether ospiterà al “PalaLaganà” di Montepiselli (ingresso libero) l’Apuania Carrara campione in carica. Spettacolo ed emozioni sono assicurate, dato l’elevato livello tecnico dei protagonisti. La formazione del presidente Giorgio Quartuccio, che confida nel sostegno dei propri calorosi tifosi, giunge all’appuntamento dopo essersi classificata al quarto posto nella regular season, chiudendo a quota 14.

I toscani si sono piazzati davanti a tutti, nel ruolo di capolista con 25 punti in 14 incontri disputati. Tutto pronto per l’ennesimo duello tra le indiscusse “regine” delle ultime stagioni sportive. La Top Spin ha messo in bacheca due scudetti, sollevando il trofeo nel 2018/19 e 2021/22. L’Apuania Carrara, che nell’albo d’oro vanta complessivamente sette titoli, ha trionfato di recente nel 2020/21, 2022/23 e 2023/24. Oltre alle numerose finali che hanno visto opposte le due compagini, c’è anche il precedente relativo ad una semifinale playoff: nel 2019 la Top Spin si impose in casa per 4-2 e poi in trasferta per 4-0, dando il via alla cavalcata verso il suo primo e storico tricolore.

L’allenatore Wang Hong Liang può contare sul quintetto composto dal moldavo Vladislav Ursu, che si è messo in evidenza alla sua prima stagione nel massimo campionato italiano collezionando il 75% di partite vinte, Tommaso Giovannetti (n. 7 del ranking nazionale individuale), Niagol Stoyanov (n. 19), Antonino Amato (n. 30) e dall’italo-brasiliano Humberto Manhani Jr. (n. 36). Tra le file dell’Apuania Carrara, in un roster importantissimo, spiccano i due ex João Monteiro (100% di partite vinte in A1 nel 2024/25), campione portoghese che ha militato per quattro anni in riva allo Stretto e Matteo Mutti (n. 9), tre stagioni a Messina, entrambi tra gli artefici dello scudetto conquistato dalla Top Spin nel 2021/22. Il team guidato dal tecnico Claudio Volpi e dal dirigente Alessandro Merciadri, inoltre, schiera il numero 3 del ranking italiano Mihai Bobocica, il croato Tomislav Pucar e lo svedese Viktor Brodd. La gara di ritorno è in programma martedì 15 aprile, alle ore 17, al Palasport di Avenza.

Il presidente Giorgio Quartuccio si esprime in vista della prossima sfida, facendo un bilancio sul cammino della squadra: “La Top Spin si giocherà la semifinale senza pressioni ed a testa alta. Aver raggiunto i playoff scudetto, dopo un’annata travagliata, è già per noi un’enorme soddisfazione. Abbiamo approcciato malissimo la prima parte della stagione, ma poi i ragazzi hanno completamente cambiato passo, vincendo cinque gare su sette nel girone di ritorno. Ci attende una partita molto difficile, ma proprio lo scendere in campo senza pressioni potrà costituire un vantaggio. Vogliamo offrire un grande spettacolo e cercare di rendere la vita ardua all’Apuania Carrara, la squadra più forte del campionato, nostra eterna rivale. Purtroppo, le assurde traversie, totalmente ingiustificate, che stiamo vivendo da un anno e mezzo, per le quali ci dichiariamo del tutto estranei ed a posto con la nostra coscienza, ci hanno penalizzato moltissimo e hanno portato discredito nei confronti della nostra società che, al contrario, può andare a testa alta, sfidando chiunque e in qualsiasi sede. Lo dimostreremo”.

Di seguito, infine, il “cervellotico” regolamento, che riportiamo testualmente, varato per questa stagione dalla FITeT in merito alle semifinali playoff: “Le prime quattro squadre classificate del girone iniziale disputeranno le due semifinali, con incontri d’andata (in casa della peggiore classificata della fase a girone) e ritorno secondo l’accoppiamento 1a/4a – 2a/3a. In caso di parità dopo i due incontri di semifinale; determinati da una vittoria per parte oppure due pareggi, la squadra vincente sarà stabilita tramite la classifica della fase a girone. Nel caso l’incontro di andata si concluda con una vittoria; l’incontro di ritorno risulta concluso quando la squadra vincente l’andata conquista il terzo punto”.

Se quindi la squadra meglio classificata nella regular season dovesse prevalere nel match d’andata si assicurerebbe già la qualificazione alla finale, rendendo del tutto ininfluente la sfida di ritorno, che andrebbe comunque disputata. Nell’altra semifinale è in programma il derby sardo Tennistavolo Sassari-Marcozzi, rispettivamente seconda e terza della fase regolare. Gara1 a Cagliari domenica 13 aprile alle ore 17.30, ritorno a Sassari martedì 15 alle 18.30.

