Tonno Callipo Volley, Cugliari: “l’obiettivo è fare più punti possibili da qui alla fine”

Ancora tre gare e poi la B maschile chiuderà i battenti, almeno per la stagione regolare. La Tonno Callipo, che scivola al settimo posto in classifica in compagnia di Palermo, viaggerà due volte alla volta della Sicilia in questo finale. L’obiettivo è conquistare quanti più punti possibili per scalare qualche posizione, ma soprattutto – come ha lasciato intendere coach Piccioni – dare spazio in più a qualche under 19, in vista anche delle fasi finali regionali nel relativo torneo di categoria.

Si inizia con la trasferta di Catania col Volley Valley. Dunque una buona occasione per ritrovare i giusti stimoli, cercando di mantenere o meglio ancora aumentare il relativo distacco. Di questo e del prossimo futuro ne parliamo con il libero Deivydas Cugliari.

Contro Lamezia perché quel vostro ‘black out’, così evidente e sorprendente?

“Non c’è tanto da dire! Lamezia è un’ottima squadra e ci hanno messo in difficoltà nuovamente, avremmo voluto fare bene ma non ci siamo riusciti. E dire che in casa, anche contro squadre di alta classifica, avevamo ben figurato. Stavolta invece è come se ci fossimo bloccati.”

Mancano tre gare alla fine: bisogna chiudere al meglio, a partire dalla trasferta di Catania con Volley Valley. Che gara sarà?

“Cercheremo di ottenere più punti possibili, l’obiettivo è quello di posizionarci al meglio in classifica. E ci proveremo a partire dal match appunto contro Volley Valley, che sicuramente non sarà semplice anche perché si giocherà in una palestra angusta e quindi con maggiori insidie”.

Il torneo sta volgendo al termine: te l’aspettavi così o si poteva (e può) fare qualcosa in più?

“Sicuramente potevamo fare meglio in qualche gara, ma tutto sommato siamo contenti del percorso avuto finora, anche perché come squadra non siamo male. Certo ritengo che, obiettivamente, non potevamo ambire all’alta classifica, soprattutto per la mancanza di continuità”.

In generale invece il torneo – nelle attuali posizioni di classifica – sta rispecchiando le previsioni della vigilia?

“Assolutamente sì, molte squadre come avevo preventivato alla vigilia si sono ben attrezzate e così è stato dimostrato sul campo. Semmai un po’ di sorpresa, almeno noi non ce lo saremmo aspettati, per la grande performance del Bisignano”.

Per voi finora 9 vittorie e 8 sconfitte: qual è il rammarico maggiore che avete?



“Sicuramente questo alterno cammino tra le gare in casa e fuori. Non riuscire a fare bene in trasferta come invece abbiamo fatto in casa ci ha creato molta insoddisfazione, perché spesso abbiamo dimostrato di potercela giocare contro molte squadre”.

Alle viste due trasferte nelle ultime tre gare, magari con l’obiettivo di migliorare proprio il ruolino fuori casa che vi ha visto prendere punti soltanto due volte in questa stagione?

“Ovviamente l’obiettivo sarà proprio questo. Cercheremo di ottenere il massimo già dalla prossima trasferta col Volley Valley, anche per riscattarci dalla sconfitta della scorsa settimana con il Lamezia, e sicuramente – conclude Cugliari – quale miglior viatico per chiudere al meglio”.

