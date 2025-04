La Tonno Callipo parte bene ma poi non si ritrova più: vince la Volley Valley

StrettoWeb

Perde la Tonno Callipo nella penultima trasferta del campionato. Una buona partenza della squadra giallorossa, abile ad imporsi nel primo set, un po’ com’era stato nell’ultima trasferta vittoriosa di Bronte. Poi però è venuta meno l’intensità nei successivi set, anche perché Volley Valley ha trovato le giuste contromisure agli attacchi giallorossi. Così passa in secondo piano l’ottima performance realizzativa di Mariano, best scorer con ben 26 punti, iniziata già nel primo set, quando Vibo ha mostrato determinazione e reattività. Infatti, la squadra giallorossa è sempre stata avanti nel punteggio, 8-4, 16-10, 21-13, chiudendo per 25-18.

Dal secondo set il black out: Catania prende in mano le redini del gioco, conducendolo senza grossi problemi. Così i siciliani mettono sempre la testa avanti nei successivi tre set, e solo nel secondo Vibo riesce ad avvicinarsi nel finale 21-18. Per il resto è un monologo di Volley Valley penultimo, che trova la quinta vittoria in diciotto gare. Per la Tonno Callipo occorre subito rialzare la testa, anche se mancano solo due partite ed i verdetti sono ormai già assegnati. È regola fondamentale dello sport però, non mollare mai ed onorare sempre ogni gara fino alla fine! Coach Piccioni ha schierato inizialmente il consueto sestetto, con l’unica eccezione di Augugliaro (suo il punto finale del primo set) per Pisani, a riposo precauzionale. Nel corso del match poi spazio a tutti gli altri della rosa. Intanto mercoledì c’è la finale regionale under 19, obiettivo altrettanto importante per la Tonno Callipo.

Il post gara: la delusione di coach Piccioni

Alquanto deluso coach Piccioni a fine gara: “è difficile trovare le parole per commentare una prestazione così sottotono – inizia il tecnico giallorosso -, peccato perché il primo set ci aveva illuso di potercela fare ed invece poi nel secondo, dall’8 pari, siamo entrati nel tunnel, pagando molto in tutti i fondamentali. Tra l’altro gli avversari non sono stati trascendentali, sicuramente più determinati e vogliosi. Ma la nostra è stata una brutta partita, al di sotto delle qualità di squadra. Magari qualcuno ha giocato meglio in attacco, però in generale abbiamo fatto un passo indietro rispetto ai nostri standard. Insomma una brutta figura che non piace fare a nessuno: ci sta giocare al di sotto degli standard, però non bisogna mollare mai. Invece ad un certo punto sembrava che non ci fosse più la voglia di combattere, ed abbiamo colpevolmente lasciato campo libero agli avversari. Abbiamo provato a fare dei cambi, dando più spazio a chi aveva giocato di meno, ma non siamo riusciti ad invertire la rotta. Anche se una menzione va fatta per Zangari, che ha dato un po’ di equilibrio in ricezione, un ragazzo che non si è risparmiato tutto l’anno mostrando sempre impegno ed abnegazione”.

Certo il rammarico di Piccioni è palpabile. “C’è molta delusione, sconfitte del genere sono ancora più indigeste, anche perché gli avversari – con tutto il rispetto – non erano di prima fascia, anzi nel riscaldamento un giocatore si è pure fatto male e hanno dovuto spostare di ruolo un paio di compagni. Però la differenza non l’ha fatta chi è sceso in campo tra i siciliani, bensì il nostro atteggiamento troppo remissivo. Per cui tutti bisogna fare un bagno d’umiltà. Mancano solo due giornate alla fine del campionato, ma adesso bisogna concentrarsi a mercoledì perché abbiano la finale Under 19 contro Crotone a Filadelfia. Da giovedì poi penseremo allo Sciacca, per concludere dignitosamente il nostro cammino in casa. Dopo la sosta di Pasqua ci sarà poi l’ultima gara ininfluente a Bisignano, che credo – conclude Piccioni – sarà già aritmeticamente ai play off”.

Il tabellino

VOLLEY VALLEY CT – TONNO CALLIPO 3-1 (18-25, 25-19, 25-14, 25-19)

CATANIA: Cucuccio 7, Platania 11, Saitta 17, Scandurra (L), Maccarone 10, Bombace 13, Sciuto 4. Ne: Cavalli, Di Franco, Lombardo, Musumeci, Catania, Greco, Rubino. All. Finocchiaro

TONNO CALLIPO: Bisotto 1, Mariano 26, Saragò 2, Borgesi 9, Mille 4, Augugliaro 7, Cugliari (L), Pisani, Saturnino, Cariello, Zangari 2, Grande. All. Piccioni

Arbitri: Sarah Maccotta e Gabriele Mallia

Note: durata set 20’, 23′, 21’, 24′, totale 1 ora e 28 minuti. Catania: ace 10, bs 13, muri 12, errori 26; Vibo: ace 0, bs 13, muri 8, errori 31. Attacco 40%-46%, Ricezione 68%-52%.

