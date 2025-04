“Testi sessisti”, che polemica a Messina: l’Università boccia la laurea honoris causa a Marracash

StrettoWeb

La proposta è stata bocciata a fine gennaio ma il verbale è stato pubblicato qualche giorno fa e sta provocando polemiche e tensioni tra studenti e docenti dell’Università di Messina. Unime, in sostanza, boccia la laurea honoris causa a Fabio Rizzo, in arte Marracash, siciliano di Nicosia. L’idea, che era stata accolta intorno a novembre e negata a fine gennaio, era stata avanzata dal Prof. Fabio Rossi per “un riconoscimento alla valenza nella storia della musicale vocale del genere rap, divenuto una delle forme di espressione preferite dai giovani e per impegno nel trattare, con codici attuali e particolarmente vicini ai ragazzi, tematiche di grande rilevanza sociale”.

Per alcuni docenti i testi sono sessisti

La bocciatura nasce, da parte di alcuni docenti, “dal timore che i testi delle opere contengano contenuti di natura sessista”. Ricordiamo che il noto artista siciliano sarà in concerto allo Stadio “Franco Scoglio” il prossimo 5 Luglio.

