Terrorista dell’Isis arrestato in Calabria: pianificava un attentato in Italia | DETTAGLI

StrettoWeb

Un cittadino tunisino presunto jihadista, ritenuto appartenente all’Isis con il ruolo di organizzatore, è stato fermato dalla sezione antiterrorismo della Digos di Catanzaro assieme alla Digos di Cosenza alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Catanzaro. L’uomo è indiziato di associazione di natura transnazionale, con finalità di terrorismo. Il fermato, che si professava Salafita – Takfira, era ricercato in Tunisia e si sarebbe determinato al compimento nel prossimo futuro di un atto terroristico in Italia.

L’attività investigativa intorno alla figura dell’uomo fermato, residente a Cosenza, coordinata dalla Procura di Catanzaro, e che è stata svolta attraverso attività tecniche, intercettazioni telefoniche e ambientali ha consentito agli inquirenti di delineare l’esistenza ed operatività di una struttura criminale idonea a mettere in opera atti terroristici, che, secondo quanto emerso, avrebbe svolto attività di proselitismo ed indottrinamento finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica nonchè attività di addestramento militare ed il cui obiettivo era quello di sovvertire gli ordinamenti statuali, soprattutto quelli relativi a Stati ove la popolazione è a maggioranza musulmana, tendendo a creare strutture teocratiche, dove i vertici dispongono che le leggi siano di derivazione divina e che le stesse debbano essere rigidamente osservate.

Jihadista fermato, Occhiuto: “grazie a forze ordine e magistratura”

“Un plauso alla Questura di Catanzaro, guidata da Giuseppe Linares, alla Procura del capoluogo della Regione, alla Digos di Catanzaro e di Cosenza, e a tutte le forze dell’ordine, che questa mattina hanno brillantemente concluso un’operazione antiterrorismo, arrestando in Calabria un pericoloso soggetto – di origine tunisina, ma da anni residente a Cosenza – affiliato all’Isis, che progettava un attentato nel nostro Paese“. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Ancora una volta gli uomini dello Stato nel nostro territorio – aggiunge Occhiuto – danno una straordinaria dimostrazione di qualità, eccellenza, spirito di collaborazione e capacità operative di primissimo ordine. Tanto contro la criminalità organizzata, quanto per iniziative, come quella odierna, nate e portate a termine per garantire la sicurezza nazionale. Grazie di cuore, a nome di tutti i calabresi, per il vostro costante impegno e per il grande lavoro che quotidianamente svolgete al servizio della comunità e del Paese“.

Jihadista fermato, Furgiuele (Lega): “grazie a FFOO per importante attività contrasto terrorismo”

“Ancora una volta, grazie alle Forze dell’Ordine, alla Digos di Catanzaro, alla Digos di Cosenza, alla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno e alla Procura di Catanzaro per il prezioso, capillare lavoro svolto che ha portato all’arresto di un cittadino tunisino, residente a Cosenza, presunto terrorista dell’Isis. Il soggetto, ricercato nel paese di origine, sarebbe coinvolto in attività terroristiche e sarebbe stato determinato a compiere un attacco sul nostro suolo. Una complessa attività investigativa che ha inoltre dimostrato la capacità di questa organizzazione di gestire un flusso migratorio clandestino dalla Tunisia all’Italia, fenomeno che deve essere scardinato per evitare l’ingresso nel Paese di fondamentalisti che possano mettere a rischio la sicurezza di tutti. Il nostro plauso e gratitudine alle nostre Forze dell’Ordine, per la competenza e la determinazione con cui profondono il loro impegno a tutela della nostra sicurezza”. Lo dichiara il deputato calabrese e vicecapogruppo della Lega, Domenico Furgiuele.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.