Terre rare, il governo ucraino ha pubblicato il testo di un memorandum d’intesa con gli Usa

Kiev e Washington hanno firmato ieri un memorandum che apre la strada a un accordo economico completo per sviluppare i minerali critici dell’Ucraina e ricostruire il paese devastato dalla guerra, ha detto un alto funzionario ucraino. “Siamo felici di annunciare la firma, con i nostri partner americani, di un memorandum d’intenti“, ha scritto il ministro dell’Economia ucraino Yulia Svyrydenko su X.

Il presidente americano Donald Trump vuole un patto con l’Ucraina per sviluppare e trarre profitto dai suoi vasti depositi di elementi e minerali critici, dal litio al titanio, in quello che considera un risarcimento per i miliardi di aiuti che gli Stati Uniti hanno fornito al Paese devastato dalla guerra da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022.

