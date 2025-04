Taranto–Potenza–Battipaglia, lavori sulla linea: variazioni per gli Intercity da Reggio Calabria a Bari e Lecce

StrettoWeb

Modifiche alla circolazione ferroviaria, dal 22 aprile al 31 maggio, per consentire interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia. In particolare, gli Intercity che collegano Reggio Calabria con Bari e Lecce subiranno variazioni di orario e di percorso con istradamento da Catanzaro Lido verso Lamezia Terme e saranno parzialmente cancellati nella tratta Sibari – Bari/Lecce. Le tratte Catanzaro Lido – Sibari – Lecce e Catanzaro Lido – Sibari – Bari saranno servite con bus sostitutivi. I canali di acquisto sono aggiornati. I bus potrebbero aumentare i tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21

