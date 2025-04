StrettoWeb

Dramma a Taormina nella tarda serata del Giovedì Santo dove un uomo di 47 anni di Giardini Naxos è morto dopo essere andato a sbattere, con la propria moto, contro un muro, lungo via Luigi Pirandello. Per cause in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per indagare sul sinistro e l’ambulanza del 118 che ha constatato le gravi ferite del centauro ed il decesso.

