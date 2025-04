Taormina, inaugurato lo stadio “Valerio Bacigalupo”

StrettoWeb

Oggi abbiamo restituito alla città di Taormina un luogo simbolo: il nuovo stadio “Valerio Bacigalupo”. E’ quanto annuncia il sindaco Cateno De Luca. “Un impianto completamente riqualificato, che rappresenta non solo un investimento nello sport, ma anche un gesto di gratitudine verso chi ha reso possibile la nascita di quest’area: Sir Robert Francis Pratt Barlow, al quale oggi abbiamo reso omaggio con una statua commemorativa. Un’opera dal valore complessivo di oltre 1 milione e 600 mila euro, frutto di un mix di finanziamenti. 800.000 euro circa dal PNRR che hanno consentito di procedere alla sostituzione del manto erboso, efficientamento energetico e reti di recinzione. Abbiamo investito oltre 750.000 euro insieme ad ASM per ridare vita a una struttura che sarà finalmente accessibile, moderna e omologata per 1300 spettatori“, rimarca De Luca.

“Un contributo importante di 150 mila euro è arrivato anche con la legge di stabilità 2024 a seguito delle intese con il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Nuovo manto erboso, spogliatoi riqualificati, recinzioni rinnovate, efficientamento energetico e spazi pensati anche per le persone con disabilità: così vogliamo fare la differenza, anche nei luoghi dello sport. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso speciale questa giornata, a cominciare dalla partita di beneficenza “Un goal per il CCPM” che ha unito sport, amicizia e solidarietà”, conclude De Luca.

